شكرا لقرائتكم خبر عن قلبوا السوشيال ميديا.. بنات شيرين عبد الوهاب يغنين ويرقصن على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد رقصهما وغنائهما بعفوية رائعة، تداولت العديد من الفيديوهات الرائعة لأداء ابنتى النجمة شيرين عبد الوهاب من زوجها الأول الموزع الموسيقي محمد مصطفى، عددا من الأغانى والحركات الراقصة الرائعة، على موقعى إنستجرام وتيك توك.

وانتشرت فيديوهات لابنتى النجمة شيرين عبد الوهاب هنا ومريم على منصات المواقع التواصل المختلفة، بعد أن كبرتا وأشاد الكثير من المتابعين بالشبه الكبير بالنجمة شيرين وقدرتهما على الغناء، حيث نالتا إعجاب الكثير منهم.





وكانت ظهرت أيضا "هنا" ابنة النجمة شيرين عبد الوهاب أثناء أدائها إحدى الأغنيات الأجنبية بصوتها، داخل استوديو، حيث خطفت الأنظار إليها بصوتها، وتمكنها من أداء الأغنية بمخارج ألفاظ صحيحة، وأجمع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى على موهبتها والتى تجسد به مقولة "ابن الوز عوام"، والتى تظهر بها الجينات الفنية من والدتها صاحبة الصوت الساحر والقوى، وظهر بالفيديو إلى جانب هنا صورة كبيرة لوالدتها مما رجح تصويره داخل منزلها.

يشار إلى أن النجمة شيرين عبد الوهاب قد تعرضت لانتقادات من الفنانة شمس الكويتية، بخصوص تصريحات أدلت بها شيرين منذ فترة وتصالحت بعدها مع الجمهور بعدما شرحت وجه نظرها، حيث أكدت شمس في لقاء تليفزيوني لها ببرنامج "سندريلا" عبر قناة atv أن شيرين ليس لديها وعي، قائلة: "إن أكثر ما استفزني في تصريحات شيرين كلمة العوانس ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبنى من تصريحاتها موضوع العوانس، يعنى هى غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالى من أى رقى أو إنسانية ما فى شي اسمه عانس".