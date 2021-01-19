​"الإعلاميين": عمرو أديب لم يقدم أوراقه للنقابة.. وتحذير لرامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن عدد الأعضاء بجداول نقابة الإعلاميين يقترب حاليًا من 2000 عضو، قبلت لجنة القيد أوراقهم وجرى اعتمادهم بالفعل، لافتًا إلى أنّ عدد الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة قليل جدًا مقارنة بعدد الأعضاء.

وشهدت نقابة الإعلاميين نشاطًا ملحوظًا في 2020، وأنجزت العديد من الملفات، من بينها ملف القيد، حيث عقدت 15 لجنة قيد بالنقابة تم خلالها قبول أكثر من 500 عضو وأصبح إجمالي عدد المقبولين بالنقابة 2000 عضو، كما عقدت 10 لجان تصاريح مزاولة مهنة، وأصبح عدد أصحاب التصاريح المقبولين خلال العام 100 تصريح للإعلاميين، كما تم مخاطبة جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها المنطبقة عليهم نصوص قانون نقابة الإعلاميين.

وأكد سعدة، في تصريحات صحفية، أن الإعلامي إبراهيم عيسى تقدم بأوراقه للنقابة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، مضيفًا أن أوراقه تحتاج إلى استكمال ولم يتم إصدار التصريح له حتى الآن.

وأضاف أن آخر من تقدم للنقابة بأوراقه للحصول على تصريح مزاولة المهنة وجرى تقنين وضعه، هو أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، ومصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، وأحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد.

وتابع، أن هناك عددًا من الإعلاميين الذين لم يقدموا أوراقهم للنقابة، على رأسهم عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، فيما حذر نقيب الإعلاميين، الفنان رامز جلال من الظهور خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

وطالب نقيب الإعلاميين، كل من لم يقنن وضعه بالتوجّه للنقابة وتقديم الأوراق المطلوبة، خاصة وأن قانون نقابة الإعلاميين يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2 و19 من قانون النقابة.