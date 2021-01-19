"مفاجأة للجمهور".. محمد سلامة يتعاون مع محمد رمضان في "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتعاون المخرج الشاب محمد سلامة، مع النجم محمد رمضان في كليب جديد يحمل اسم "علاء الدين".

وكشف مصدر مقرب لمصراوي، المخرج محمد سلامة يصور الكليب حاليا ببرج القاهرة، كما كشف عن مفاجأة وهي أن "رمضان" سيقوم بتصوير أحد المشاهد وهو يقفز من أعلى البرج.

الكليب سيتم تصويره بشكل جديد، ليظهر "رمضان" مختلفا هذه المرة، ومن المنتظر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يتعاون محمد رمضان ومحمد سلامة في مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، فريدة سيف النصر، عبير صبري، رياض الخولي، تارا عماد، محمد عز، مفيد عاشور، أحمد فهيم.

يذكر أن المخرج محمد سلامة حقق نجاحا كبيرا في عدة أعمال أبرزها "رحيم" بطولة النجم ياسر جلال، و"الحرامي" بطولة أحمد داش، ورانيا يوسف.