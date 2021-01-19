محمد رمضان بالجلباب وريم مصطفى جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سهر الصايغ

شاركت الفنانة سهر الصايغ جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة مبهجة من شرفة أحد الفنادق.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية جلباب من كواليس مسلسل "موسى".

أحمد فلوكس

الفنان أحمد فلوكس نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيك مرتديًا بدلة وكرافت.

مي سليم

وحرصت الفنانة مي سليم على مشاركة جمهورها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة شتوية ناعمة.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسله الجديد "موسى"، ظهر خلالها بالجلباب والعمة.

رحمة حسن

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة بدون مكياج.

ريم مصطفى

وشاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة رياضية مستعرضًا عضلاته.

أحمد المالكي

الشاعر الغنائي أحمد المالكي شارك جمهوره ومتابعيه صورة له رفقة زوجته ظهرا خلالها بإطلالة رومانسية على أحد الشواطئ.