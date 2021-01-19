جاستن تيمبرليك يكشف إسم طفله الثاني في برنامج إلين ديجينيريس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:35 صباحاً - يحرص العديد من المشاهير على عدم الإعلان عن إسم أطفالهم الحديثي الولادة إلا نادراً،والمغني جاستن تيمبرليك لا يختلف عنهم كثيراً،لكنه لأول مرة كشف مبكراً عن إسم طفله الثاني.

جاستن يخبر إلين ديجينيريس إسم طفله الثاني

إلين ديجينيريس

في أكتوبر 2020 الماضي انتشرت الأخبار لأول مرة عن ولادة طفل المغني الشاب جاستن تيمبرليك وزوجته جيسيكا بيل الثاني ،لكنهما لم يعلنا وقتئذ أي تفاصيل أخرى.

لكن في أحدث مقابلة للمغني والممثل الأمريكي جاستن تيمبرليك مع صديقته المقربة مقدمة البرامج الشهيرة إلين ديجينيريس،صرح قائلاً: "أنت يا إلين كنت واحدة من أوائل أصدقائنا الذين أخبرناهم بالحمل،وبالإسم المرتقب لطفلنا الثاني".

وكشف جاستن تيمبرليك،بأن "إلين ديجينيريس كانت من أوائل الأشخاص من خارج عائلته المباشرة الذين أخبرناهم بإسم طفلنا الثاني،وإسمه "فينيس"،وهو إسم رائع جداً"،وفقاً لموقع "هولا".

كما أخبر جاستن صديقته إيلين خلال مقابلة الفيديو: "أنه وزوجته سعيدان جداً بطفلهما الثاني،وهو لطيف جداً مع أنه لا يجعل أحد ينام ،نحن سعداء جداً به،وممتنون للغاية".

هكذا يعامل سيلاس شقيقه الأصغر

جيسيكا بيل وجاستين تيمبرليك

وجاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل لديهما طفل أكبر يدعى "سيلاس" ،ويبلغ عمره الآن "خمس سنوات"،وقد شارك جاستن تيمبرليك جمهوره ،مسألة تعامل إبنه "سيلاس" مع شقيقه الأصغر"فينيس" ،وكونه أصبح أخاً أكبر له، فقال جاستن: "سيلاس متحمس جداً ".

وهو في الوقت الحالي معجب بشقيقه الأصغر حقاً.

عيد ميلاده الـ 40

وساعدته صديقته الإعلامية على الإحتفال مبكراً بعيد ميلاده الأربعين "40" الذي يصادف يوم 31 يناير الجاري.

ولم يترك مناسبة بلوغه ال40 تمر بصمت ،فقال جاستن: " يجب أن يكون عامي ال40 أفضل من عامي التاسع والثلاثين،في إشارة وتلميح ذكي منه إلى عام 2020 الذي كان عاماً صعباً ومعقداً للجميع.

ويستعد جاستن تيمبرليك لإطلاق فيلمه الدرامي الجديد"بالمير" مع المخرج فيشر ستيفنز.

يشار إلى أن مقابلة الفيديو التي تمت بين جاستن تيمبرليك وصديقته الإعلامية إلين ديجينيريس ستبث مساء اليوم الإثنين 18 يناير الجاري في برنامجها الشهير

"The Ellen DeGeneres Show".

وقد روجت لها إلين بنفسها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يتابعها فيه أكثر من 79مليون شخص حول العالم يوم الأحد 17 يناير بمقطع فيديو يبرز إنها من أوائل من عرفت باسم طفل جاستن تيمبرليك الثاني،وشاهده أكثر من 228 ألف خلال يوم واحد.

