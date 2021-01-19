هل تعلم أنّ كل مكالمة فيديو تتطلب ما يصل إلى 3 غالونات من الماء؟ إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:10 صباحاً - إذا كنت تكره إظهار وجهك أثناء مؤتمرات الفيديو، فما عليك سوى التعذّر بأنك تريد الحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

تشير دراسة جديدة إلى أن إيقاف تشغيل الكاميرا خلال جلسة على برنامج زوم لمدة ساعة يمكن أن يوفر ما يصل إلى ثلاثة غالونات من الماء ومساحة أرض بحجم جهاز iPad Mini.

يقول الباحثون أيضاً أن بثّ Hulu أو Netflix على الوضوح العادي الجودة بدلاً من الوضوح العالي الجودة يمكن أن يوفر أيضاً الموارد الطبيعية.

ويعتقد أن الدراسة هي الأولى من نوعها لتحليل استخدام المياه والأراضي المرتبطة بالبنية التحتية للإنترنت.

شهد الوباء المستمر انخفاضاً ملحوظاً في انبعاثات الكربون العالمية بسبب إغلاق المصانع ومحدودية حركة المرور.

لكن الزيادة في الترفيه المنزلي والعمل عن بعد “لا تزال تمثل تأثيراً بيئياً كبيراً بسبب كيفية تخزين بيانات الإنترنت ونقلها حول العالم” ، وفقاً لتقرير نشر في مجلة Resources, Conservation & Recycling.

في بعض البلدان، ارتفع استخدام الإنترنت بنسبة 20 على الأقل منذ بدء عمليات الإغلاق في مارس.

إذا استمر هذا المستوى من الطلب خلال 2021، فسيتطلب ذلك غابة ضعف حجم إنديانا لتعويض انبعاثات الكربون، وفقاً للدراسة.

ساعة واحدة فقط من مؤتمرات الفيديو أو البث، تنبعث منها بين 150 و 1000 غرام من ثاني أكسيد الكربون. (للمقارنة ، غالون من البنزين المستخدم في السيارة تنبعث منه حوالي 8887 غراماً.)

إن الكهرباء المطلوبة لنا جميعاً لاستخدام معالجة الإنترنت لها تكاليف بيئية خطيرة، ولكن حتى الآن تم تحليل بصمتها الكربونية فقط.

لكن تقليل تنزيل البيانات سيقلل أيضاً من الطلب على المياه والأرض.

وبحسب تقديرات فريق الدراسة: إذا استمر الاستخدام المتزايد، فإن المياه الإضافية اللازمة لمعالجة البيانات ونقلها يمكنها أن تملأ أكثر من 300,000 من حمامات السباحة ذات الحجم الأولمبي، أما مساحة الأرض المطلوبة فتعادل حجم لوس أنجلوس.

مجرد ترك الكاميرا مقفلة أثناء اجتماع على تطبيق زوم يمكن أن يوفر ما بين نصف وثلاثة غالونات من الماء وما يقرب من سبع بوصات من الأراضي.

قدر الفريق آثار الكربون والماء والأرض المرتبطة بجيجابايت من البيانات المستخدمة على 18 منصة مشهورة.

وجدوا أنّ نيتفليكس أخذت أكبر نسبة في جميع الفئات الثلاث ، وذلك باستخدام حوالي 11 بوصة مربعة من الأرض وغالونين من الماء في الساعة وتوليد أكثر من 440 غراماً من ثاني أكسيد الكربون.

وأعقب ذلك في ترتيب تنازلي كلّ من التطبيقات التالية: Zoom و TikTok و WhatsApp و Facebook.

ووجدوا أنه كلما زاد عدد مقاطع الفيديو المستخدمة في أحد التطبيقات، كانت بصمته أكبر في جميع المجالات الثلاثة.

شيء بسيط مثل مشاهدة سلسلة Netflix المفضلة لديك في وضوح عادي الجودة بدلاً من الوضوح العالي الجودة يمكن أن يقلل من الأثر السلبي بنسبة 86 بالمائة.

وقال المؤلف الرئيسي كافيه مدني، عالم البيئة في مركز ييل ماكميلان: “بدون موافقتك، تزيد هذه المنصات من بصمتك البيئية”.

“تخبرك الأنظمة المصرفية بالأثر البيئي الإيجابي للانتقال بدون أوراق، لكن لا أحد يخبرك بفائدة إيقاف تشغيل الكاميرا أو تقليل جودة البث.

تعاون مدني مع روشاناك ناتيغي ، أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة بوردو ، للنظر ليس فقط في كيفية اختلاف آثار الأرض والمياه عبر المنصات ، ولكن أيضاً من خلال البلدان.

فقد جمعوا بيانات متاحة للجمهور للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيران واليابان والمكسيك وباكستان وروسيا وجنوب أفريقيا.

إنّ النتائج التي توصلوا إليها، تحوّل المشهد العالمي عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية البيئية.

توصف ألمانيا عادة بأنها رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، مع بصمة كربونية أقل بكثير من المتوسط العالمي.

لكن البصمة الأرضية لإنتاج الطاقة هي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، حسب الباحثون.

أما في الولايات المتحدة ، تخلق معالجة الإنترنت ونقلها بصمة كربونية أعلى بحوالي 10 في المائة من المتوسط العالمي، ولكن آثارالمياه والأرض تبلغ النصف تقريباً.

وقال ناتغي: “إذا ركزت فقط على نوع واحد من البصمة ، فستفتقد الأنواع الأخرى التي يمكن أن توفر نظرة أكثر شمولية على التأثير البيئي”.