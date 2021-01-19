في مواجهة كورونا … الأغنياء أكثر التزاما من ذوي الدخل المحدود

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:10 صباحاً - أشارت دراسة نشرها موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” أن الأغنياء من السكان هم أكثر عرضة بنسبة 54 في المائة للحفاظ على بعدهم عن الآخرين خلال الوباء من أفقر الناس بيننا.

استطلع باحثون من الولايات المتحدة أكثر من 1,000 من البالغين في كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وتكساس حول التدابير التي اتخذوها للحماية من كوفيد-19.

كان الاستطلاع جزءاً من دراسة أكبر تستكشف الاستجابات للوباء عبر ست دول: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا واليابان وكوريا.

وخلص الفريق إلى أن أولئك الذين لديهم دخل أعلى كانوا أكثر عرضة لاتخاذ خطوات ضد التباعد الاجتماعي للحماية من الفيروس ، وارتداء الأقنعة والعمل من المنزل.

وقال الفريق إن ذوي الدخل المنخفض قد يجدون صعوبة في اتخاذ العديد من هذه الإجراءات على سبيل المثال ، قد يكون لديهم وظائف لا يمكن القيام بها من المنزل.

وقال الباحثون إنهم يأملون في أن تتمكن السلطات من استخدام النتائج التي توصلوا إليها للتنبؤ بشكل أفضل بانتشار الأمراض الوبائية وتحسين اللوائح وفقاً لذلك.

“نحن بحاجة إلى فهم هذه الاختلافات لأنه يمكننا بكل بساطة إلقاء اللوم والعار على الآخرين، ولكنّ الأمرلن يصل بنا إلى أي مكان وهو غير مجدٍ ” ، قال مؤلف الدراسة والاقتصادي نيكولاس باباجورج من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور.

“يحتاج صانعو السياسات إلى التعرف على من سيبتعد اجتماعياً ، إلى متى ولماذا وتحت أي ظروف لإعطائنا تنبؤات دقيقة لكيفية انتشار المرض ومساعدتنا في وضع سياسات ستكون مفيدة.”

من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في الدراسة ، ذكرت الغالبية العظمى تغيير سلوكهم لحماية أنفسهم والآخرين. ولكن تمّ العثور لدى أولئك الذين لديهم أكبر قدر من المال على أكبر قدر من التغييرات.

ووجد الفريق أنه بالمقارنة مع الشخص العادي ، فإن أصحاب الدخل الأعلى الذين كان لديهم متوسط دخل سنوي يبلغ حوالي £172,000 (£233,895) – كانوا أكثر عرضة بنسبة 32 في المائة لزيادة مقدار المسافة الاجتماعية التي تفصلهم عن الآخرين.

وبالمثل ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 30 في المائة لارتداء قناع الوجه وزيادة تواتر غسل اليدين استجابة للوباء.

وقال الباحثون إنه يمكن أن يكون من الأسهل على الأفضل أجراً تكييف سلوكهم مع أزمة الصحة العامة ، لأنهم أكثر عرضة لوظائف الإدارة العليا حيث يمكنهم العمل من المنزل ، على سبيل المثال.

قد يعيش البالغون الأكثر فقراً أيضاً في شقق بدون إمكانية الوصول إلى حديقة, أو في المدن الداخلية مع القليل من المساحات الخضراء, حيث يمكنهم عزل أنفسهم، في حين أن عملهم في المصانع, المحلات التجارية أو مواقع البناء قد يجبرهم على البقاء على مقربة من غيرهم.

وقال البروفيسور باباجورج: “تشعر خلال هذا الوباء بأنك عالق في العمل عن بعد في المنزل ، ولا بد أن يكون ذلك صعباً حقاً ، لذا يمكنك اتباع بعض النصائح للطبخ ، وما يجب عليك متابعته على Netflix”.

ولكن ماذا عن الأشخاص الذين لا يعملون عن بعد؟ ماذا سيفعلون؟’

وجد الفريق أن أولئك الذين عملوا من المنزل كانوا 24 في المئة أكثر عرضة لاتباع القواعد, في حين أن أولئك الذين لديهم حديقة كانوا 20 في المائة أكثر احتمالاً.

وأضاف البروفيسور باباجورج: “ليس من الصادم أنه إذا كنت لا تعيش في منزل مريح ، فستغادر منزلك في كثير من الأحيان”.

“لكن النقطة التي نريد التركيز عليها هي أنني إذا كنت صانعاً للسياسات ، فربما أحتاج حقاً إلى التفكير في ضرورة فتح حدائق في حي كثيف خلال الوباء”

ربما هذا شيء يستحق المخاطرة. لهذا نريد أن نفهم هذه التفاصيل، إنها يمكن أن تشير في نهاية المطاف إلى اقتراح وتطبيق سياسات جديدة.”

ووجد البحث أيضاً أن النساء أكثر عرضة بنسبة 23 في المائة أكثر من الرجال للالتزام بالمسافة الاجتماعية.ولكن المدهش كان أنّ أولئك الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقاً، لم يكنّ أكثر أو أقل احتمالاً لاتخاذ تدابير الحماية الذاتية.