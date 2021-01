ليام نيسون يطيح بالمرأة الخارقة من صدارة شباك التذاكر

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: سيطر فيلم الحركة والإثارة الجديد "The Marksman"، من بطولة ليام نيسون وإخراج روبرت لورينز، على صدارة شباك التذاكر في عطلة Martin Luther King Day، التي إستمرت لمدة أربعة أيام بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع محققاً 3.7 مليون دولار.

تدو احداث الفيلم حول نيسون الذي يعمل كمزارع في أريزونا وهو جندي مارينز سابق، ينقذ صبيًا صغيرًا من براثن تكتل مخدرات مكسيكي.



وسط أزمة COVID-19 المستمرة وإغلاق دور العرض على نطاق واسع ، حقق الفيلم أفضل نتائج في الجنوب الأميركي واجتذب جمهورًا أكبر سناً ، مع 33٪ من مشتري التذاكر فوق سن 45 ، وفقًا لـ PostTrak.

وبهذا يكون فيلم نيسون قد أنهى سيطرة فيلم Wonder Woman 1984 التي استمرت أربعة أسابيع على المركز الأول في شباك التذاكر.

هبط فيلم المراة الخارقة إلى المركز الثالث في أسبوعه الخامس، حيث تقدم عليه كذلك فيلم The Croods: The New Age الذي احتل المركز الثاني في عطلة نهاية الأسبوع الثامنة مع ما يقدر بنحو 2.2 مليون دولار للأيام الثلاثة ليصل الى 2.9 مليون في اليوم الرابع حيث تجاوز إجمالي مبيعاته 40 مليون دولار محليًا و 134.8 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم.

صمدفيلم Croods 2 بشكل خاص في دور السينما على الرغم من توفره على منصات البث التدفقي VOD في الولايات المتحدة، وارتفعت بنسبة 13 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم MLK.

حقق WW84 ما يقدر بـ 2.6 مليون دولار لعطلة نهاية الأسبوع التي استمرت أربعة أيام مما رفع اجمالي مبيعاته الى 35.8 دولارًا محليًا ، وفقًا لـ Warner Bros ، حقق WW84 أرباحًا اما عالمياً فحقق 105.9 مليون دولار ليكون اجمالي مبيعاته 141.7 مليون دولار.



احتل فيلم News of the World من يونيفرسال المركز الرابع مقابل حصيلة محلية قدرها 8.7 مليون دولار.

اقترب Monster Hunter من Sony من المراكز الخمسة الأولى بإجمالي يقدر بأربعة أيام يبلغ 1.1 مليون دولار وإجمالي محلي يبلغ 9.2 مليون دولار حتى يوم الاثنين.

في الخارج ، أصبح فيلم "سول" من ديزني ثالث أعلى لقب في تاريخ بيكسار على الإطلاق في الصين عند الانتهاء يوم الأحد بمبيعات تذاكر بلغت 43.1 مليون دولار. حقق فيلم الرسوم المتحركة العائلي ، الذي يتم عرضه فقط على Disney + في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الدولية ، إجمالي 57.4 مليون دولار في شباك التذاكر الأجنبي.