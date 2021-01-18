وفاة أشهر نجوم الكوميديا في فرنسا.. الجزائري جان بيير البكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل وكاتب السيناريو الفرنسي جان بيير البكري عن 69 عاما ، الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان البكري من أشهر ممثلي الكوميديا في فرنسا وشارك في أفلام مثل "سايم أولد سونج" و"سي لا في" و"صبواي" للمخرج لوك بيسون و"لوكينج فور هورتنس" و"لوك آت مي" الذي كتب أيضًا السيناريو له.



وأفادت تقارير إعلامية بأن البكري كان مصابا بالسرطان.

ونال البكري عدة مرات جائزة سيزار الفرنسية عن أعماله.



وولد البكري عام 1951 في بلدة بالجزائر تعرف الآن باسم "بو إسماعيل".

وفي أوائل الستينيات هاجر مع عائلته إلى مدينة كان الفرنسية خلال فترة حرب الجزائرية، وفي النهاية انتقل إلى باريس، حيث تلقى دروسًا في مدرسة الدراما الشهيرة "كورس سيمون".

