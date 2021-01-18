روسيا تعلن إعادة جميع أسرى أذربيجان لبلادهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا أن جميع الأسرى الأذربيجانيين خلال الصراع مع أرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ عادوا إلى بلادهم.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، إن أرمينيا أعادت جميع الأذربيجانيين الذين سقطوا في الأسر خلال الصراع الذي اندلع العام الماضي على الإقليم، لكن الأمر معطل بالنسبة للأسرى الأرمينيين.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني توقف الصراع على باغ والذي استمر ستة أسابيع وذلك بعد اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا وتضمن أن تتبادل أذربيجان والقوات من عرقية الأرمن جميع أسرى الحرب.

وأضاف لافروف أن أرمينيا لم تقدم على الفور قائمة كاملة بالأسرى الذين تريد تبادلهم مما أبطأ العملية.

نوه وزير الخارجية الروسي إلى أن أذربيجان تسلمت جميع من طلبت تبادلهم.

وأكدت السلطات الأرمينية في إقليم ناغورني قرة باغ،مرخرا أن عشرات من جنودها تم أسرهم من قبل أذربيجان رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال رئيس قره باغ أراييك هاروتيونان، في رسالة نشرت على "فيسبوك"، إنه: "للأسف، تم أسر عشرات من جنودنا قرب ختسابيرد".

ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأت أذربيجان وأرمينيا عملية تبادل أسرى بعد أكثر من شهر على الاتفاق الذي وضع حدا لمعارك في إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت اللجنة الأذربيجانية لأسرى الحرب والمفقودين، في بيان، مؤخرا، إنه:" بعد المفاوضات مع الجانب الأرميني وبمشاركة منظمات دولية وقيادة قوات حفظ السلام الروسية تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن".