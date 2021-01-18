كارلوس عازار يستعدّ لـ"حادث قلب"

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"الخليج 365" من بيروت: يستعدّ الفنان اللبناني كارلوس عازار لعرض مُسلسله الدراميّ الجديد "حادث قلب" الذي تُشاركه في بطولته الممثلة ستيفاني عطالله.

مُسلسل "حادث قلب" من إنتاج شركة GR8 Production ومُنتجة مُنفّذة مي أبي رعد، وهو من النوع الإجتماعيّ الرومنسيّ. يُجسّد فيه عازار دور شابّ عزيز النفس، فرضت عليه ظروفه الإجتماعيّة والعائليّة الصعبة، ترك دراسته الجامعيّة والعمل كسائق لسيّارة أجرة.

تلعب الصدفة دوراً كبيراً في حياته وتُغيّر مجرى أحداثها، فنشهد ولادة قصّة مُشوّقة بكلّ عناصرها.

عبّر الفنان اللبناني عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع شركة GR8 Production ومع فريق العمل كافّة، ونوّه بالطاقة الإيجابيّة التي أحاطت أجواء التصوير. ورحّب بالوجوه الجديدة التي سيتعرّف عليها الجمهور من خلال هذا المسلسل قائلاً: "يضمّ العمل نخبة من نجوم الدراما المُخضرمين، ولكنّه في المقابل سيُقدّم مواهب شابّة، وذلك ضمن الخطة التي تعتمدها دائماً شركة GR8 Production والتي أدعمها فيها ، ولا شكّ أنّها مجازفة مهنيّة تصبّ في صالح الدراما."

كما أعرب عازار عن حماسته لعرض المُسلسل في هذا التوقيت بالذات بخاصّة أنّ الناس بحاجة لجرعة من مشاعر الحب وقال:"هيدا العمل رح يخلّي الناس تنغرم".

وعن دوره في "حادث قلب" فقال:" الشخصيّة التي ألعبها جذبتني كثيراً فهي تحمل الكثير من جراح الطفولة التي صقلتها وميّزتها. لا أخفي أنّ بعض جوانب الشخصيّة تُحاكي شخصيّتي الحقيقيّة إلا أنّ البعض الآخر لا يُشبهني أبداً. وهذا الأمر شكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة لي كمُمثّل بخاصّة أنّ الدور عميق وتطلّب مجهوداً لرسم الشخصيّة بكافّة جوانبها".

يُذكر أنّ مُسلسل "حادث قلب" سيبدأ عرضه في الـ24 من الشهر الجاري عبر شاشة الـMtv اللبنانيّة، وهو من إخراج رندة علم وكتابة وليد زيدان. ويُشارك فيه مجموعة من أهمّ وجوه الدراما نذكر من بينهم: وسام صليبا ويارا فارس وعلي الخليل وكريستين شويري وكارول عبّود وطوني مهنا وداليدا بارود وهند خضرا وعصام مرعب...