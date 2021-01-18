شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو جديد يجمع ريهام عبد الحكيم وعبد العزيز الشايجى بعنوان "لقيت نفسى معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة ريهام عبد الحكيم بمشاركة المطرب الكويتى عبد العزيز الشايجي، من تسجيل دويتو جديد يحمل اسم "لقيت نفسي معاك"، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجى، و توزيع موسيقى محمد هارون، ومن إخراج وليد منير.

من ناحية أخري تستعد ريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائي علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 21 يناير الجاري، ومن المقرر أن يحييها كل من وأحمد عبد الكريم ، وسناء نبيل، وصول محمد ظهير.

وطرحت ريهام عبد الحكيم مؤخرًا أغنتين على قناتها بموقع "يوتيوب"، الأولى وطنية بعنوان "ربي اللي حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة كمال، والثانية بعنوان "شكله طيب"، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أحمد مجدى، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.