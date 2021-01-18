شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى عن أزمة الهجوم على الفنانين: أتمنى تكون زلة لسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن أزمة الهجوم على الفنانين ليست جديدة، ولابد من النظر إليه بشكل أكثر جدية.

وأضاف الشناوي خلال مداخله هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة ten والذى يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه لابد أن نفكر في الوصول إلى حل للأزمة وأتمنى أن تكون زلة لسان للنائب، لكن ما يحدث يعبر عن ثقافة موجودة لدى البعض.

وواصل الناقد الفني أن الفن لن يكون أسيرًا لأعمال وطنية ودينية فقط، وأي نوع آخر يعتبره البعض ترويجًا للفساد أو غيره.

من جانبه قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب إنه يقدر الفن والفنانين، ولأنهم يمثلون قوة مصر الناعمة ونحن نقدر الفن الهادف ونحترمه، ولكن هناك شريحة من الوسط الفني خلقت نوعا من الانهيار للمنظومة التي يؤديها الفن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك جانبا إيجابيا يغير السلوك المجتمعي للأفضل، وهذا النوع من الفن نقدره ونحترمه ونرفع له القبعة.