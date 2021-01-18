شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى: بمن يبقى وليس بمن وعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الإماراتى حسين الجسمى، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق على الصورة قائلا:"بمن يبقى وليس بمن وعد"، ونالت المقوله إعجاب العديد من متابعيه.

كما عبر النجم الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة بحب الشعب المصرى له، حيث نشر عبر حسابه بموقع"انستجرام" بوست متداول عن درجة حب المصريين لحسين الجسمى، معلقا عليها: "شكرًا وأنا كمان والله"، كما قال الجسمى في تصريحات له: "لو أغني كل يوم 100 أغنية لمصر مش كفاية".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، قد رشحت النجم الإماراتي حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وهي أهم وأبرز الجوائز التى تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية عقب ترشيحهم لها، وإجراء التصويت عليها.

من جانبه قال الدكتور أشرف، زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إن ترشيح النجم العربى حسين الجسمى لهذه الجائزة جاء لدوره المهم والفعال فى دعم مصر عبر أغانيه الوطنية، وما قدمه للوطن من خلال مجموعة من الأغانى التى قدمها فى حب مصر والمصريين.

فى السياق ذاته أعرب نجم الخليج حسين الجسمى عن سعادته البالغة بهذا الترشيح، مقدما شكره وامتنانه لنقيب المهن التمثيلية ولنقابة الممثلين خلال اتصال هاتفى أجراه النجم العربى مع الدكتور أشرف زكى.

من ناحية أخرى حسين الجسمى أعرب عن سعادته لتلقيه أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، موجها الشكر إلى قيادةدولة الإمارات والفخر لانتمائه لها، حيث كتب عبر حسابه بموقع تويتر "الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاحكوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفيالقمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّى فخر بانتمائى لهذا الوطن".