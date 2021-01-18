شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن شادى محسن عن تعاونه مع سميرة سعيد: بيمثلى تحدى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن شادى محسن، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن تعاونه مع الديفا سميرة سعيد في ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بمثابة تحدى جديد في مشوارى الفني، حيث أشارك بلحن أغنية للديفا من كلمات أشرف أمين، وتوزيع أحمد حسام والهام دهيمة.

يذكر أن آخر أعمال الملحن شادى محسن، الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "صابر وراضى" الذى يعرض في دور السينما حاليًا، والفيلم من بطولة الفنان أحمد آدم والفنانة رزان مغربى، محسن محى الدين، سلوى عثمان، يوسف حسام، يسرا مسعودى، محمد مهران، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد.

وتستعد الديفا سميرة سعيد لطرح ألبومها الجديد قريبًا، حيث تعتمد طريقة جديدة عليها لطرح ألبومها الجديد، إذ تقوم بطرحه علي مدار العام بالكامل بعد طرحها أغنية أو أكثر خلال كل شهر، وقد شوقت الديفا جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "وأخيرًا البوم 2021 ..قريبا".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.