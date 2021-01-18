شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يوجه قصيدة شعرية لوالدته قبل احتفاله بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم صلاح عبد الله، باقتراب عيد ميلاده الـ65، الموافق 25 يناير الجارى، عبر حساباته على السوشيال ميديا، من خلال قصيده شعرية تكشف حالة الحب لوالدته.

ونشر صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة فوتوشوب برفقة والدته وقال: " من 65 سنة اكتملت أنا في رَحِمِك وزعقت.. يلا بقى.. شدي حيلِك يامه.. زهقت.. زهقت.. خرجيني للحياة.. للبرااح.. لِسَّه يا ابني سَبَع تِيام.. بطل رفس يا ولدي ونام.. مستعجل على إيه يا صلاح؟!.. مستعجل على إيه يا صلاح؟!.. صلاح عبد الله 18/1/2021 م".



صلاح عبد الله عبر تويتر

وكان كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، فى قصيدة شعرية جديدة من تأليفه، عن الحالة الموجودة حاليا وغياب الابتسامة عن الناس، معبرا عنها بأداء ومشهد تمثيلى، نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ايه.. خير.. مالك.. مش عاجبنى يا دنيا حالك، والله حالك مش عاجبنى.. ابتسامتك غايبه ليه، هو لو الخوف يسيبنى.. لو يسيبنى أعمل ايه.. اعمل ايه ولا ايه ولا ايه"، وعلق صلاح عبد الله، على القصيدة، قائلا: "حالة وحتروح لحالها، صباح الخير وتصبحوا على خير وفى أفضل صحة وأحسن حال".

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله، احتفل بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخرا كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: "بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه".