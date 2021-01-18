شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يتنزه وحيدا فى هوليوود هيلز.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى جاستين بيبر يتمتع بحالة مزاجية جيدة خلال هذه الفترة، حيث شوهد الفنان البالغ من العمر ( 26 عام ) وهو فى نزهة بمفرده وذلك بهدف الاسترخاء فى هوليوود هيلز وهى اللحظات التى سجلتها عدسات مصورى " الباباراتزى"، وبمجرد أن لاحظ جاستين بيبر وجود المصورين قام بتحيتهم ثم استكمل نزهته، والغريب أن بيبر يحرص دائما على تواجد زوجته هايلى بالدوين معه إلا أن هذه المرة قرر أن يظهر وحيدا.

وظهر جاستين بيبر بالصور التى التقطت له ونشرتها عدد من المواقع أبرزها " ديلى ميل " مرتديا ملابس رياضية بعدد من درجات اللون الرمادى المختلفة ، إضافة الى حذاء رياضى باللون الأبيض ، كما لم يتجاهل النجم الشهير جاستين بيبر ارتداء القناع الطبى بهدف تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم .

وحقق النجم العالمى جاستين بيبر نجاحا ملحوظا بكليبه الأخير الذى حمل اسم " Anyone" و قد حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وقد أطلق بيبر الكليب مساء يوم 31 ديسمبر الماضى بهدف استقبال العام الجديد بعمل غنائى جديد ومميز.