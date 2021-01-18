شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور تخطف الأنظار خلال جولتها في مومباي أثناء الشهور الأخيرة من الحمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية كارينا كابور في منطقة باندرا بمومباي، الإثنين، حيث خطفت الأنظار خلال تجولها في محيط منزلها بإطلالة صيفية أثناء شهور حملها الثاني من زوجها الممثل سيف علي خان، وفقا لما ذكره موقع "الهند اليوم".

والتقطت عدسات المصورين، صورا للنجمة كارينا كابور خلال نزهتها بالقرب من منزلها، حيث كانت ترتدي قميصًا بدون أكمام، إلى جانب بنطلون أسود فضفاض، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية أنيقة وحذاء مريح، بينما كانت تحمل حقيبتها البنية اللون في يديها.

وانتقلت الفنانة العالمية وزوجها سيف علي خان مع ابنهما تيمور إلى منزل جديد بالقرب من مسكنهم السابق، وقد شوهدت وهي تخرج من سيارتها، مرتدية كمامة بيضاء لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي يتفشى في العديد من بلدان العالم.



الفنانة كارينا كابور

وفي وقت سابق، شاركت النجمة الهندية كارينا كابور جمهورها ومتابعيها بموقع "انستجرام"، بصور تظهر بها وهي تستعرض بطنها المنتفخ فى أواخر شهور حملها فى طفلها الثانى من زوجها الممثل سيف علي خان، بعد طفلها الأول"تيمور" والذي يبلغ من العمر 4 سنوات تقريباً، والتي أعلنت عنه فى شهر أغسطس الماضى وسط ترحيب عدد كبير من أصدقائها التي نشرت العديد من التهانى الخاصة بهم عبر حسابها.

النجمة كارينا كابور من أنجح النجمات في السينما الهندية خلال السنوات الأخيرة مما جعلها تحظى بجماهيرية كبيرة حول العالم، سواء بسبب موهبتها في التمثيل أو جمالها التي تتميز به، وبالتالي تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا وتفاعل كبير مع أى صورة تقوم بنشرها، وقد ارتدت ملابس رياضية لتعبر عن مدى استعدادها للتخلص من أى دهون زائدة فى جسدها.



النجمة كارينا كابور



كارينا كابور في أحدث ظهور



كارينا كابور تخطف الأنظار خلال جولتها في مومباي أثناء الشهور الأخيرة من الحمل