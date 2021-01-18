شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة المخرج الراحل فهمى عبد الحميد تكشف كواليس تصوير الفوازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة الحياة، عائلة المخرج فهمى عبد الحميد فى الذكرى 31 على رحيله.

وكشف المخرج وائل فهمى عبد الحميد، عن كواليس والده فى تصوير فوازير رمضان: "والدى كان بياخد وقت طويل فى التفكير فى عمل كل كلمة بصورة حلوة ويخلى هناك انبهار للمشاهد ليتساءل كيف بتتعمل.. وتتر الفنان الكبير سمير غانم فى مسلسل فطوطة.. تم إلغاء شوت من التتر واستمر لمدة 12 ساعة بسبب أن الشوت به حاجة ممكن يخاف الطفل منها.. واستوحى بدلة فطوطة لما وكنت صغير وبلبس بدلة خضراء وانتظره وراء الباب.. ومن هنا استوحى البدلة الخطراء لبدلة فطوطة".

وأضاف خلال لقائه: "مفيش حد يقدر يقدم فوازير غير الفنانة الكبيرة نيللى.. وقدمت مع والدى 7 فوازير.. واللى رشح الفنان سمير غانم الإعلامية الكبيرة فريال صالح لتقديم الفوازير.. واقترحت عليه النزول فى أستوديو 10 لمشاهدة سمير غانم وبعدها قاله تعالى نعمل فوازير مع بعض.. وبدا يضع فكرة لمسلسل فطوطة.. وكان يضع خططا تخلى المشاهد على طول منبهر بالمشاهد".

وقالت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد مقدمة برنامج "الدنيا بخير" المذاع على قناة الحياة، إن والدى كان يخاف أن الطفل ممكن يشاهد أى مشهد يخوفه من الديكور أو الملابس.. من أول يوم فوازير يقولنا رأى الناس وأصحابكم إيه.. والدى كان بيقعد يتكلم معانا وكنت صغيرة ولكن كان بياخد رأى فى الفوازير".

وأضافت خلال لقائها: "كتبت ألف ليلة وليلة وكنت فى إعدادى.. وسجلتها وعملت تتر بداية ونهاية وموسيقى تصويرية".