شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: فى انتظار اعتذار واضح وصريح من نائب البرلمان لجموع فناني مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إنه توجه بالشكر للنائب البرلماني مصطفى بكرى والنائب أشرف رشاد، على تعاونهما وتصديهما لما قاله النائب رياض عبد الستار، بعدما "سب" الفنانين المصريين قائلاً: "إن الفنانين يسعون في الأرض فسادًا، مشيرًا إلى أنه لم يقبل إهانة أى فنان، أو محاولة المساس بالفن المصرى من أي جهة.

وأوضح زكى: لم ولن يرى اعتذارا واضحا وصريحا في البيان الذى قدمه النائب رياض عبد الستار الذى قدمه للبرلمان، مشيرًا إلى أنه ينتظر بشكل واضح وصريح اعتذار لجمع فناني مصر، ولن أقبل أو أسمح بالتعدى على الفن المصرى وقيمته في أي مكان، حيث إن القوة الناعمة هي أساس حضارات الدول، ولن نصمت ضد أي إهانة

وكان النائب رياض عبد الستار، اعتذر عن التصريحات التى ذكرها أمس بالجلسة العامة حول الفن، عندما قال: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيدفعوا ضرائب من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم".

وقال عبد الستار فى خطاب الاعتذار: "تحدثت بالأمس فى زيادة الموارد للصندوق لأن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن لصالح منحنا الحياة الآمنة لكل فئات الشعب المصرى وذكرت الفنانين الذين نحمل لهم التقدير والاحترام، الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف الذى يؤثر إيجابا فى تغيير سلوكيات المجتمع المصرى ونعلم أن هناك فنانين محترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقى ونهوض المجتمع".