شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود من أمام الأهرامات وأبو الهول: مصر أعظم بلد في الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان المصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، فيديو على صفحته الرسمية على إنستجرام، يوثق زيارته الأخيرة لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.

وقال النجم المصري مينا مسعود إنه يحرص مع كل زيارة لمصر على رؤية الأهرامات وتعد تلك الزيارة هي الثالثة له للاهرامات، وما زال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسي الكبير، إلا أن هذا البناء الضخم ما زال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم.

وصرح مسعود، خلال زيارته، بأن مصر تظل بالنسبة له أعظم بلد في الدنيا، وزيارته لها تعد واجب على كل من حقق نجاحا بالخارج، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية"، كما حرص على التقاط صور ومقاطع فيديو مصورة لنشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا فيها عن فخره واعتزازه بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة العريقة.