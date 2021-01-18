رضا السيد شيف في فيلم "العميل صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان رضا السيد في فيلم "العميل صفر" المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة للمخرج محمد سامي.

ويجسد رضا السيد خلال أحداث فيلم "العميل صفر" دور شيف يساعد أحد أبطال العمل على القيام بمهمة يطلبها منه.

رضا سيقوم بطهي الطعام بشكل حقيقي في التصوير فمهنته الأساسية شيف، ولم يجد صعوبة في مشاهده.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ستيفاني صليبا، ليلى عز العرب، مي عمر، لبلبة، نيللي كريم، شريف دسوقي، ومن إخراج محمد سامي.