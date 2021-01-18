سوزان نجم الدين تودع أبناءها بطريقة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ودعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أبناءها قبل عودتهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة قليلة في مصر.

ونشرت "سوزان"، صورًا مع أبنائها وعلقت: "رح اشتألكن كتير ياماما، أيام من زيارتكم إلى مصر الحبيبة، مرت كالثواني، وكأنها حلم مر طيفه في خيالي".

واضافت: "حماكم الله ورعاكم حيثما كنتم يانبض الروح وقرة العين ونبع الحياة، على أمل اللقاء من جديد وبأقرب وقت إن شاء الله".

وتصدرت الفنانة سوزان نجم الدين مؤخرًا، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا بعد نشرها مقطع فيديو مؤثرًا، ظهرت خلاله وهي تبكي لرؤية أبنائها بعد 5 سنوات غيابًا، إثر إصدار الرئيس الأمريكي السابق ترامب قرارًا بمنع دخول السوريين إلى أمريكا، وكان يتواجد وقتها أولادها هناك لظروف الدراسة وغيرها، ولم يكن باستطاعتها السفر إلى هناك بسبب هذا القرار.