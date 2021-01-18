حبس سارة الطباخ سنتين بتهمة خيانة أمانة محمد الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.

وكانت سارة الطباخ نشرت بيانا تحذر فيه شركات الإنتاج المتعاقدين مع الفنانين الذين تعاقدت معهم خلال الفترة الماضية، موضحة إنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضدهم، لحفظ حقوقها المادية.

وجاء في البيان الذي أصدرته سارة ونشرته عبر حسابها بـ"فيس بوك": "السادة المنتجين المحترمين في الساحة الفنية، تم التعامل اليوم بشكل قانوني مع كل الشركات التي تعاقدت مع فناني شركتي ايرث برودكشن، صاحبة الحق الحصري في التوقيع علي أية عقود خاصة بكل الفنانين، لأن عقودهم جميعا ما زالت سارية، ولم تفسخ، كما يدعون بهدف خداع الشركات، ولا يحق لهم التعاقد أو إمضاء العقود أو قبض أموال بطريقة مباشرة".

وأضافت سارة في بيانها: "وقام المستشار القانوني للشركة، بإقامة دعاوي قضائية ضد كل هذه الشركات، حفاظا على حقوق الشركة، وأدعو كل المنتجين، إلى عدم التعاقد معهم بشكل منفرد، بعيدا عن الشركة، حفاظا على العلاقة الطيبة مع كل الزملاء في مجال الإنتاج الفني بكل أنواعه ومجال الإعلان وشركات الإتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات، وكل من يتعدى على حقوق الشركة، ستقوم الشركة بأخذ كل الاجراءات القانونية فورا، للحفاظ على حقوقها الأدبية والقانونية".

من ناحية أخرى ردت "سارة" خلال التعليقات على أحد متابعيها التي قالت لها: " كل مرة بتقولي كدا بنفتح التليفزيون وبنشوفه في حاجة جديدة"، لترد المنتجة: "هو يقول اللي يقوله، وأنا مبردش على كلام بدون معنى، إنما فنان بيشتغل سنتين من غير ما يدي نسبة الشركة، أو يدفع الشرط الجزائي للشركة، وهو 600 ألف دولار، شركات إنتاج مين تكون مطمئنة من أنه بيحترم تعاقداته؟ حضرتك الشركة صرفت علية ملايين تتعدى الـ20 مليون جنيه، وفي 3 سنين، بعد ما كان أجره لا يتعدى الـ100 ألف، بقى بياخد 500 و600، فلو الشركة متستاهلش نسبتها مين يستاهل! ولو هو بيحترم التعاقد، كان دفع وخلصنا، وكل واحد راح لحاله بالاحترام، مش بالتحايل على القانون، وادعاء فسخ العقد، لإمضاء عقود، ويدخل الشركة في مشاكل مع شركات محترمة أخرى، لإثبات حقوقها".