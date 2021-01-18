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"خلقة ربنا".. ابنة عمرو دياب تتعرض للتنمر والسخرية والجمهور يدافع عنها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت نور ابنة المطرب عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، لموجة من التنمر والسخرية مؤخرًا عقب نشرها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وتلقت نور العديد من التعليقات السلبية على الصورة التي ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

التعليقات المسيئة والساخرة من ملامح نور، دفعت عددًا من متابعيها للدفاع عنها بترك تعليقات مثل: "خلقة ربنا"، شيفاها حلوة ومفيهاش مشكلة"، إيه التنمر ده"، مفيش حد بيختار شكله".

ومن جانبها لم ترد نور على التعليقات التي أساءت لها ولظهورها الأخير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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