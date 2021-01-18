"خلقة ربنا".. ابنة عمرو دياب تتعرض للتنمر والسخرية والجمهور يدافع عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت نور ابنة المطرب عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، لموجة من التنمر والسخرية مؤخرًا عقب نشرها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وتلقت نور العديد من التعليقات السلبية على الصورة التي ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة.

التعليقات المسيئة والساخرة من ملامح نور، دفعت عددًا من متابعيها للدفاع عنها بترك تعليقات مثل: "خلقة ربنا"، شيفاها حلوة ومفيهاش مشكلة"، إيه التنمر ده"، مفيش حد بيختار شكله".

ومن جانبها لم ترد نور على التعليقات التي أساءت لها ولظهورها الأخير.