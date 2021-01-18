شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى تكشف كواليس تصوير الفوازير مع المخرج الراحل فهمى عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة نيللى على مرور 31 عاما على رحيل المخرج فهمى عبد الحميد مخرج فوازير رمضان التي قامت ببطولتها قائلة: "فهمى كان إنسان وعلى خلق ولما فاتت 31 سنة على رحيله قلت ازاى ده كأننا كنا مع بعض أول أمبارح.. وربنا يرحمه".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة :"لما كنت بعمل 6 ثوانى تمثيل فى الفوازير كنا بنقعد 12 ساعة نعمل مونتاجها.. وكنت بفضل ساعات طويلة جدا أنتظر أمام المونتير لكى يحذف اللون الأخضر من الخلفية.. ولكن فى الوقت الحالى ممكن يتعمل فى ثانية بسبب التكنولوجيا".

وتابعت :"مكنتش بنام وكل 14 ساعة بنام ربع ساعة..وكنت بطلع الصبح أسجل الصوت الأول.. لكن عشت أروع لحظات حياتى مع الفن.. ومرة قولت له زعق يا فهمى عشان الناس تمشى صح.. وكان أخلاق عالية جدا وفنان".