شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ وأورتيجا فى دويتو غنائى جديد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون كل من المطرب طارق الشيخ ومطرب المهرجانات أورتيجا في دويتو غنائى جديد لم يستقر على اسمه حتى الآن، وعن الأغنية قال المطرب طارق الشيخ لـ"الخليج 365"، إن الدويتو من ألحانه، وسيحمل مفاجآت عديدة.

وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "السادة الكرام" من ألحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال النجم طارق الشيخ فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر قبل الماضى، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل الألبوم عددا من المفاجآت، ويضم نخبة من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى".

ويضم ألبوم طارق الشيخ 8 أغانى متنوعة، وتم تصوير أغنية منذ فترة منه تحمل اسم "وردة البيت" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى أول تعاون بيننا، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، وهناك عدد كبير من أغانى الألبوم تم تصويرها أيضا بطريقة مختلفة وجديدة عليا.

كما يحضر مطرب المهرجانات أورتيجا أغنية جديدة تحمل إسم "ياصاحبى" من ألحانه وتوزيعه وكلمات أمير شيكو ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة حسبما قال سابقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365” .