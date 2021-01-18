شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحتفل بعيد ميلاده ونجاح "جانى في ملعبى" في ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المطرب محمد نور، ”الخليج 365”، للاحتفال بنجاحاته وأغانيه في الفترة الأخيرة، خاصة كليب أغنية "جانى في ملعبى" الذى حقق نجاحا وعدد مشاهدات كبير على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكان في استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزملاء بهاء نبيل، عماد صفوت، عادل عبد الله.

كما احتفل الفنان محمد نور بعيد ميلاده، وتقطيع التورتة داخل ”الخليج 365” بصحبة قسم الفن، وباقي الزملاء الصحفيين من الأقسام الأخرى المختلفة، وغنى أثناء الاحتفال أغنيته الأخيرة "جانى في ملعبى" التي تفاعل معه كل الحاضرين والمشاركين في الاحتفال بميلاده.

وأجرى الكاتب الصحفى عمرو صحصاح لقاء مع الفنان محمد نور على "تليفزيون الخليج 365" تحدث خلاله عن أعماله الفنية والنجاح الكبير الذى حققه كليب "جانى في ملعبى"، كما كشف أسرار وكواليس عن حياته الشخصية والفنية وعلاقاته مع أصدقائه في الوسط الفني.

يذكر أن المطرب محمد نور تعاون خلال كليب أغنيته الأخيرة "جانى فى ملعبى"، مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو، ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وحقق الكليب على موقع اليوتيوب أكثر من 3 مليون مشاهدة.

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