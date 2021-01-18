شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بصحبة نوال الزغبي في دبي: انبسطت بشوفتك ومبروك شغلك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الفنانة لطيفة بالنجمة اللبنانية نوال الزغبي خلال تواجدهما في دولة الإمارات، حيث شاركت لطيفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا تجمعها بها برفقة أصدقائهم في دبي، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها.

وأعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها الشديدة لمقابلتها المطربة نوال الزغبي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على انستجرام :"دبي تجمعنا.. أنا وحبيبتي نوال الزغبي.. كتير انبسطت بشوفتك وقعدنا وسمعنا ومبروك شغلك الجديد بالنجاح إن شاء الله".



لطيفة عبر انستجرام

وتستعد النجمة نوال الزغبي لإطلاق أغنية جديدة خلال شهر يناير الحالي تتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، حيث انتهت نوال من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من أيام وتعاونت فيه مع المخرج اللبناني فادي حداد.

أما المطربة التونسية لطيفة، فقد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.



الفنانة لطيفة ونوال الزغبي مع أصدقائهم



الفنانة لطيفة ونوال الزغبي