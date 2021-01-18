شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يشاكس خالد الجندى بصورة لمتطرف ويعلق: الشيوخ فى الأفلام والواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان خالد سرحان، عبر حسابه على فيس بوك صورة له من أحد أفلامه ظهر فيها بالزى الخاص بالشيوخ وعلق عليها قائلاً: الشيوخ فى الأفلام، كما نشر صورة أخرى للشيخ خالد الجندي فى أحد لقاءاته وهو باللوك الجديد وكتب عليها: "الشيوخ فى الحقيقية".





وانتهى الفنان خالد سرحان من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الجديد "بينى و بينك"، حيث يغنى خالد أغنية التتر بمشاركة الفنانةنشوى مصطفى، وتحمل الأغنية اسم العمل، من كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل.

وكانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان في الدراما مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبيرصبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمدأبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغييراسم العمل من"دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة وتم طرحه في موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .