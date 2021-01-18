شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة سينرجى التحضيرات والاستعدادات لمسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، المقرر عرضه في رمضان المقبل من تأليف إنجى علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، والذى ستقدمه الشركة في 15 حلقة فقط لإمتاع الجمهور بوجبه فنية دسمة في رمضان.

وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف وهم كالتالى: يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد أخر من الفنانين.



كوفيد 25

وفى سياق مختلف حذر يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك" من وجود شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان للمشاركة في فيلم من إنتاجه، وكتب :"عرفت مؤخراً أن في حد منتحل شخصيتى وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفنى فى سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركته فى فيلم من انتاجه وعرفت برضه ان الحمد لله محدش فيهم صدقه".

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.



امير صلاح الدين