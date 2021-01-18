شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تروج لأغنيتها "بحب معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الديفا سميرة سعيد لأغنيتها الجديدة "بحب معاك" المقرر طرحها قريبًا، حيث شاركت معجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو ترويجي لم يتجاوز 15 ثانية من كليب أغنيتها الجديدة، معلقة :"بحب معاك.. قريبا".

وتستعد الديفا سميرة سعيد لطرح ألبومها الجديد قريبا، حيث تعتمد طريقة جديدة عليها لطرح ألبومها الجديد، إذ تقوم بطرحه علي مدار العام بالكامل بعد طرحها أغنية أو أكثر خلال كل شهر، وقد شوقت الديفا جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "وأخيرًا البوم 2021 ..قريبا".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.



سميرة سعيد

وفي وقت سابق، قالت الديفا سميرة سعيد في حوارها مع الزميل علي الكشوطي، علي تلفزيون الخليج 365 :"أنا والمخرج اللبناني نضال هاني نعمل سويا منذ فترة وحققنا نجاحات كتيرة، ولما بيبقي في أي أغنية جديدة بنقعد وبسمعه الأغنية ونتناقش هنصورها أزاي وأيه الشكل اللي هظهر بيه ومهم أن الموضوع يبقي مختلف في الشكل والمحتوي وتكون حاجة جديدة ومختلفة".

وأضافت الديفا سميرة سعيد في حوارها مع الزميل علي الكشوطي: "هطرح خلال أيام أغنية رومانسية جدا بعنوان "بحب معاك"، وإن شاء الله هيبقي في أغنية تانية في فبراير وهتكون مختلفة وجريئة".