شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى أحدث ظهور على ضفاف النيل لحظة غروب الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية هند صبرى، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ترتدي فيها فستان باللون البني، وفى الخلفية غروب الشمس، لتعلن عن لونها المفضل وهو لون الشمس لحظة الغروب.

وسرعان ما لقيت صبرى تفاعل كبير، من متابعيها عبر حساباتها الشخصية المختلفة، بعد ظهورها مؤخرًا امام احد المعابد الآثرية فى محافظة أسوان.

من ناحية أخرى تدخل النجمة هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "عايزة أتطلق"، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، حيث تم الاستقرار على المخرج هادى الباجورى، وتبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل، كما تم الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل وجارى التعاقد مع الباقى، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.