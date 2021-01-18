شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "بين السما والأرض" داخل عقار بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، تصوير أول مشاهد العمل الذى يخرجه ماندو العدل وسيناريو وحوار إسلام حافظ مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، ومن إنتاج سينرجى، داخل ديكور بأحد العقارات بمنطقة العجوزة، وظهر في هذه المشاهد الأولى الفنانة نورهان والفنان أحمد السلكاوى ممسكين بالكلاكيت.





وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.





مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هانى سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.





وكانت آخر أعمال هانى سلامة مسلسل "قمر هادى"، للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ، وشارك في بطولته كل من يسرا اللوزى، وداليا مصطفى وحمزة العيلى ومحمد علاء، ومريم حسن وآخرون انتاج سينرجى.