شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. حمزة السقا يدعو لجده محمد الصغير بالشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة أحمد السقا، على مطالبة متابعيه بالدعاء لجده خبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير، بعد مروره بأزمة صحية خلال الأيام الحالية بعد إصابته بفيروس كورونا، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصى تجمعهما، وكتب قائلاً: "ربنا يشفيك يا أغلى واحد"، وسرعان ما تلقي الكثير من الدعوات.



حمزة احمد السقا

ونشر السقا صورة لوالد زوجته مصحوبا بدعاء خلال حسابه الشخصى على "انستجرام" جاء فيه، اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير.

كما طالبت مها الصغير متابعيها بالدعاء لوالدعها بالشفاء العاجل، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها، وكتبت " "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".