شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بعيد ميلاده.. تعرف على أهم النساء في حياة كيفن كوستنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كيفن كوستنر" واحد من أهم وأشهر نجوم هوليوود الذى استطاع بفضل موهبته الساحرة أن يخطف الأضواء نحوه ويكون محط إشادة من قبل النقاد والجمهور معًا، واحتفالاً اليوم بعيد ميلاد النجم العالمى كيفن كوستنر الـ 66 نستعرض أهم علاقاته النسائية فى عالم هوليوود.

تزوج كيفن كوستنر فى فترة السبعينيات من سيندى كوستنر وهى الزيجة التى استمرت لـ 19 عامًا فى أجواء يعمها الهدوء والاستقرار والحب، فتزوج كيفن وسيندى فى 1975 لكن تم طلاقهما عام 1994.



كيفن و ساندي كوستنر كيفن و ساندي كوستنر

كما تزوج النجم الشهير من جديد، اختار الزواج من كريستين بومجارتنر وهى مصممة الأزياء وحقائب اليد منذ عام 2004 فى آسبن بكولورادو وذلك بعد قصة حب قوية، ولديهما ثلاثة أطفال.



مع كريستين بومجارتنر مع كريستين بومجارتنر

كما ارتبط نجم الأوسكار الشهير فى فترة التسعينيات بالصحفية و المذيعة التليفزيونية جوان لوندن، فقد أشارت عدد من التقارير أنه فى عام 1995، شوهد كيفن كوستنر فى عدة مواعيد ولقاءات مع جوان لوندن التى شاركت فى تقديم برنامج Good Morning America على قناة ABC من 1980 وحتى 1997 .



جوان لندن جوان لندن

فى حين تحدثت النجمة الأمريكية بيجى ترنتينى عن علاقتها مع معشوق النساء كيفن كوستنر فى مذكراتها، بينما أعلنت النجمة الأمريكية بوبى براون أنها ارتبطت لفترة بكيفن كوستنر والاستمتاع بحياتهما فى اطار رومانسى دافئ .



النجمة الامريكية بيجي ترنتيني النجمة الامريكية بيجي ترنتيني

وقد جمعت سلسلة من الشائعات بين نجم الأوسكار الشهير كيفن كوستنر وعدد من جميلات هوليوود حيث أشارت التقارير إلى أنه أشيع ارتباطه بهم وتأتى فى مقدمتهم الممثلة والمنتجة الأمريكية ميشال فايفر وذلك فى بداية فترة التسعينات، كما دخلت قائمة الشائعات أيضًا نجمة الأوسكار الشهيرة هالى بيرى، وغيرهن .



بوبي براون



ميشال فايفر