شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: استئناف تصوير الموسم السادس من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب القائمين على مسلسل Peaky Blinders من تصوير الموسم السادس من السلسلة، بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التى أجبرت الكثير من صناع السينما على وقف التصوير، ووفقاً لصحيفة مترو الإنجليزية، فإن صورة نشرها المسئول عن تصفيف شعر ومكياج الممثلين فى السلسلة البريطانية الشهيرة، وراء التكنهات التى أكدت استئناف تصوير الموسم السادس، الذى توقف فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وشارك Loz Schiavo، وهو مصفف الشعر والمكياج الحائز على جوائز في المسلسل البريطانى، صورة لإحدى الممثلين في منشور على انستجرام تم حذفه منذ ذلك الحين في تعليق على الصورة ، وكتبت ببساطة: "تومي يعود"، وتأتى تلك الأحداث بعد التصريحات التي أطلقها مايكل جراى فى العرض، والتي أكد من خلالها طرح الموسم الجديد نهاية العام الجارى.



المنشور الذى تم حذفه

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أن القائمين على مسلسل الأكشن والإثارة Peaky Blinders ، يبحثون عن ممثلين جدد للمشاركة في الموسم الجديد للعمل الدرامي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً لصحيفة برمنجهام، فإن وكالة المواهب LB Casting Ltd، تبحث عن أشخاص لتمثيل دور البطولة في دراما جديدة تطلق أوائل عام 2021، وهو ما ربطته وسائل الإعلام بالموسم الجديد من Peaky Blinders.