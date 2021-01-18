شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نانسى عجرم ينفى إحياءها حفلا على مسرح الأولمبيا فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المكتب الإعلامى للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، بيانا نفى فيه الأنباء المتداولة حول استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإحياء حفل غنائى، فى شهر فبراير المقبل، على خشبة مسرح "الأولمبيا" الشهير، مشيرًا إلى أن الحفل كان محددا فى وقت لاحق إلى أنه تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا.



نانسى عجرم

وكتب المكتب الإعلامى للنجمة اللبنانية، عبر حسابه على تويتر: "يهم مكتب الفنانة نانسى عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائى فى الأولمبيا بباريس فى فبراير غير صحيحة، الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده".





وأحيت الفنانة نانسى عجرم مؤخرا، حفلة رأس السنة التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث غنت "آه ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك"، كما غنت نانسى أغنية "لون عيونك" ألحان طارق أبو جودة، أغنية "أخاصمك آه"، كلمات فوزى إبراهيم، ألحان محمد سعد، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.





وفى وقت سابق، طرحت النجمة نانسى عجرم أحدث أعمالها الغنائية "إلى بيروت الأنثى"، وذلك عبر يوتيوب، وهى مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قبانى "إلى بيروت الأنثى مع حبى"، التى قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.