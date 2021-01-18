شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تدعو للنجم على حميدة بالشفاء بأوبريت "رفرف علمنا" باحتفالات تحرير طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة والفنانة سيمون، على مواساة ودعم النجم على حميدة، الذى يرقد حاليًا للعلاج فى مستشفى معهد ناصر، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا، متمنية له الشفاء العاجل والعودة لحياته الطبيعية مرة أخرى.





ونشرت سيمون، عبر حسابيها على تويتر وإنستجرام، جزء من "أوبريت رفرف علمنا" التى شاركت فيه بالغناء مع على حميدة ومحمد فؤاد، احتفالاً بتحرير طابا عام 1989، أتبعته قائلة: "المطرب على حميدة.. ربنا يشفيه".

وكانت مصادر مقربة من الفنان على حميدة، أكدت لـ"الخليج 365" بأن حميدة قام بعمل مسح ذرى، وهو ما تسبب له فى حالة إجهاد شديد، تتطلب منه الراحة التامة، وهو ما جعل الأطباء يمنعون عنه الزيارة بسبب تأثير عملية المسح الذرى، ومن المقرر أن تخرج نتيجة المسح الذرى خلال 48 ساعة.

وسبق وأعرب الفنان على حميدة، عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365: "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".

وعن زيارة الفنانين له خلال فترة مرضه، قال حميدة: "أنا زعلان من المطربين المصريين، وكنت أتمنى زيارتهم وسؤالهم عنى، وتحديدا الفنان حميد الشاعرى والفنان تامر حسنى"، وتابع، "محدش من المطربين سأل عنى باستثناء الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل".