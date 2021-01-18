شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني: لو ورثت 10 ملايين دولار هعتزل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دينا الشربينى، عن أنها إذا ورثت 10 ملايين دولار ستعتزل التمثيل، لكن بشرط أن تكون قد قدمت كل ما لديها في هذه المهنة مشيرة إلى أنها تعشق التمثيل وتشعر طوال الوقت بشغف المهنة، وذلك خلال لقاء لها مع النجم عمرو يوسف.

كما كشفت دينا عن اسم الشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد "قصر النيل"، وهى كاميليا، ثم رد عمرو يوسف على دينا في لقاء تليفزيونى جمعهما، قائلاً: "اسم كاميليا حلو وكنت هسمى بنتى حياة في الأول كاميليا".

وقالت دينا الشربينى: "دخلت في شخصية كاميليا لما عاملت حاجات الاتيكيت لأن المسلسل في فترة الستينيات ولقيت الشخصية"، ثم قال النجم عمر يوسف: "بقدم مسلسل الملك وهو في فترة القدماء المصريين، وخلال التصوير لو موبايل رن أضايق لأن تقمصت الشخصية، وعايش في الزمن القديم ولو شوفت أي حاجة فيها حداثة بتفصلنى".

ومن جانبه قال النجم عمرو يوسف: "لما بتفرج على الشباب اللى بيبقوا تريند، والفيديوهات تحقق ملايين المشاهدات بخاف على الشباب، وولاد أختى لما يتفرجوا على الشباب دول مشهورين ومش بيقدموا أي محتوى، ويكتشفوا أنهم هما التريند ويعملوا فلوس كتير، ومعندهمش محتوى بخاف عليهم أنهم عاوزين يطلعوا زيهم".