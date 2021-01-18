زوجة السقا تدعو لوالدها بعد إصابته بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دعت المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، لوالدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت "مها"، صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام، وعلقت: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".

وأصيب مصفف الشعر محمد الصغير بفيروس كورونا مؤخرًا وأعلن الفنان أحمد السقا إصابته وطالب جمهوره بالدعاء له أيضًا.