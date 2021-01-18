درة وأحمد عاطف وكمال عبد العزيز وعبد الرحيم كمال أعضاء لجنة تحكيم مهرجان أفلمها السينمائي

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

مهرجان أفلمها السينمائي

أعلنت إدارة ​مهرجان أفلمها السينمائى​ للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في دورته الأولى برئاسة الفنانة سماح انور​ ، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الجديدة والتي ستضم لجنة التحكيم كل من الممثلة التونسية درة ومدير التصوير كمال عبد العزيز والسيناريست عبدالرحيم كمال و المخرج احمد عاطف .



وقد تم فتح باب التسجيل لجميع الذين يودون المشاركة وستكون هذه الدورة تحت شعار " سينما المرأة " فقد اشتركت ادارة المهرجان ان لا تحتوى الأعمال المشتركة على عنف او سلوكيات صادة او ازدراء للاديان.

ومن المُقرر تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في حفل افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهم من أبرز الفنانين المُساندين للسينما المستقلة.

من المقرر إقامة المهرجان أونلاين بصبغة فنية واعلامية غير مسبوقة من قبل بهدف تبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكتاب سيناريو طوال مدة المهرجان من خلال اقامة العروض والفعاليات والندوات والورش لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية.