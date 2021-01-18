شكرا لقرائتكم خبر عن The Marksman يزيح Wonder Woman من صدارة شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم الأكشن The Marksman، بطولة النجم العالمى ليام نيسون، فى إزاحة فيلم الأكشن والخيال والإثارة Wonder Woman 1984، من شباك التذاكر، بعد استحواذه على المركز الاول لمدة أربعة أسابيع متواصلة منذ طرحه الشهر الماضى.

وأكد التقرير الجديد الذى نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، الخاص بالإيرادات، ان النجم العالم نيسون أزاح النجمة العالمية جال جادوت من الترتيب الأول لتستقر بفيلمها الجديد فى المركز الثالث فى ترتيب البوكس أوفيس هذا الأسبوع، حيث وصلت أرباح فيلم Marksman لـ 3.7 مليون دولار فى الأربعة أيام الاولى من عرضه فى المسارح وفقاً لصحيفة هوليوود ريبورتر.



The Marksman

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتصدر فيها أحد أفلام نيسون شباك التذاكر خلال فترة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، بعد أن احتل فيلمه المثير Honest Thief المركز الأول في أكتوبر.



The Marksman

ووفقاً للتقرير فإن أكبر نسبة من الجماهير التي شاهدت فيلم The Marksman موجودة في الجنوب، والتى جاءت بنسبة أكثر من 33% لكبار السن الذى تجاوزت أعمارهم الـ 45 عاماً وفقًا لـ PostTrak.

ويجسد النجم العالمي نيسون دور البطولة في الفيلم باعتباره مزارعًا في ولاية أريزونا يتعين عليه استدعاء تدريبه كجندي مشاة البحرية قبل سنوات لإنقاذ صبي صغير تم اختطافه من قبل عصابة مخدرات مكسيكية.