شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تهنئ والدتها فاطمة عيد بعيد ميلادها: عقبال 100 سنة فى أحسن صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المطربة شيماء الشايب، والدتها نجمة الفلكلور الشعبى الفنانة فاطمة عيد، بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم الإثنين 18 يناير، معربة عن حبها الشديد لها ومتمنية لها أياما سعيدة وهى فى كامل صحتها وعافيتها.





ونشرت شيماء، صورة مع والدتها النجمة الكبيرة، عبر حسابها على انستجرام، أتبعتها قائلة: "كل سنة وانت طيبة يا أمى يا حبيبتى، عقبال 100 سنة وانت فى أحسن صحة وحال يا رب، بحبك قوى"، كما نشرت عبر ستورى حسابها على انستجرام نفس الصورة مصحوبة بأغنية أحمد جمال: "كل سنة وأنت طيب".





يشار إلى أن آخر أعمال المطربة شيماء الشايب، هى أغنية "منجيلكش فى حاجة وحشة" وهى من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدى، توزيع أحمد عادل، هندسة صوتية ماهر صلاح، مدير تصوير إسلام شلبى، جرافيك ديزاينر تامر مجدى، مونتاج سلمى عبد الغنى، إنتاج ريتشارد الحاج، إخراج إسلام بيبو.

وسبق واستضاف تليفزيون الخليج 365 المطربين الكبيرين حكيم وفاطمة عيد فى إحدى فقرات التغطية الموسعة، ويعد هذا هو اللقاء الأول للمطربين معاً، حيث غنdا سوياً عددا من الأغانى الشعبية، وأغانى الزمن الجميل.





وقبّل حكيم يد الفنانة الكبيرة فاطمة عيد، كما صافح زوجها اللواء شفيق الشايب، وأكد المطرب الشعبى على تقديره للفنانة الكبيرة فاطمة عيد خلال اللقاء، وأنه يحفظ عددا كبيرا من أغانى فاطمة عيد ويغنيها من وقت لآخر، بينما أكدت فاطمة عيد على حبها لحكيم وأغانيه.





وغنى الفنانان سويا أغنية: "وما ويا لوما ويا لوميه القلب داب فى هواك يا غالى عليا"، كما غنيا أغنية: "حسنين ومحمدين.. زينة الشباب الاتنين.. بص وشوفهم يابوى حسنين ومحمدين.. حسنين كان زينة والله ومرتة كمان غزال.. لكن الخلفة الكتيرة ملتهم بالهزال".