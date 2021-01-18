شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: "محمود ياسين مكانش بيحلق دقنه علشان أنا بحبها وطلبت منه يسيبها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شهيرة عن سبب إطلاق زوجها الراحل النجم محمود ياسين، لحيته في كثير من الأوقات وخاصة بالسنوات الأخيرة قبل رحيله، حيث كتبت في تدوينة عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك":"مكانش يحب يربي دقنه علي طول وكنت أصر عليها، وكنت أقوله والله شكلك حلو فيها، يقولي لأ هحلقها وأنا أقول لأ وهو يقول لأ مش حاببها".

وأضافت شهيرة: "كنت أسكت وأستسلم بعد أخد ورد كتير، وبعدين يفوت يوم واتنين وهو محلقش وأقوله الله ليه محلقتهاش، يقولي لأ خلاص مدام أنتي حباها كده هسيبها وأمري لله.. هذا هو حبيبي".



شهيرة عن محمود ياسين

وكانت الفنانة شهيرة، قد علقت على تكريم الفنان الراحل محمود ياسين مؤخراً في مهرجان المسرح، قائلة: "محمود ياسين كان يعشق المسرح وعندما حضر من بورسعيد كان يطمح في الوقوف على خشبة المسرح حتى ولو بكلمتين حتي وصل إلى رئاسة المسرح القومي، ولم يكن يتخيل أن تخطفه السينما من المسرح يوما ما".

وأضافت شهيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها تشكر إدارة المهرجان على تكريم الفنان الراحل في انطلاق فعاليات المهرجان، مضيفة أن تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في المهرجان تكليل لتاريخه الفني.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين يوم 14 أكتوبر من عام 2020، عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال سبع سنوات، وشيعت جنازته ظهر اليوم التالى من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، بمشاركة العديد من نجوم الفن منهم أحمد السقا ونادية الجندى وحسين فهمى ولبلبة والهام شاهين وآخرين.