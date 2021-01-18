شكرا لقرائتكم خبر عن فيلما "بين الجنة والأرض" و"سلام" يشاركان فى مهرجان PalestineReel السينمائي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفيلم الروائي الطويل بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار الدورة السابعة من مهرجان PalestineReel السينمائي في الإمارات، كما يشارك في المهرجان الفيلم القصير سلام للمخرجة زين دريعي، وتقام الدورة من 22 حتى 30 يناير.

مهرجان PalestineReel السينمائي هو مهرجان سنوي يعرض سلسلة من أحدث الأفلام المستقلة وغير التجارية الفلسطينية بالإمارات العربية المتحدة في معرض 421 بأبوظبي وسينما عقيل وهي منصة سينمائية مستقلة تهدف إلى أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.

فيلم بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينيات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، ويعرض حالياً للأسبوع الخامس في سينما زاوية، وكان قد فاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، في المسابقة الدولية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي المقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

أما فيلم سلام، تدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أماً بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها، وقد نال الفيلم جائزة اختيار فريق عمل موقع فيميو بمهرجان بالم سبرينجز للأفلام القصيرة، وجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، وكما فاز بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان الفيلم الهندي العالمي. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار.