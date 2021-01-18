تراند اليوم : واحد صاحبي متعرفوش .. سمير صبري وعادل إمام :إفيه بعمر 47 سنة

قال الفنان سمير صبري إنه شعر عندما التقى بالفنان عادل إمام من خلال مسلسل فالنتينو ، وبعد 47 عاما من مشاركتهما في فيلم “البحث عن فضيحة”، كما لو كان تصوير الفيلم في نادي المعادي لم يتوقف.

وخلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” على قناة الحياة، وصف سمير صبري اللقاء بعادل إمام في مسلسل “فالنتينو” قائلا إنهما تبادلا النظرات وضحكا ولم يتخيل أن كل تلك السنوات مرت، وذكره بالإفيه الشهير “واحد صاحبي متعرفوش” من الفيلم، وكان سعيدا جدا بالتمثيل مع عادل إمام مرة أخرى بعد أعمال مثل “جنس ناعم”، و”المحفظة معايا”، و”احترس من الخط”، و”نص ساعة جواز”.

كما تحدث سمير صبري عن المشاهد الإنسانية التي جمعته بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ومنها ما أخبرته به ظهر أحد الأيام عن رغبتها في أداء العمرة وإجراء عملية لعينها في السعودية، وكيف قابل في مساء نفس اليوم في حفل استقبال بإحدى السفارات شخصا أعلمه بأنه مكلف من الأمير فيصل، ابن الملك فهد، بتنفيذ جميع طلبات الحاجة تحية، وقد كان.