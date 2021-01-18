تراند اليوم : شيكو يشبه أكرم حسني بفنان مشهور .. هل يشبهه حقا ؟ – صورة

في جو من المزاح بين النجوم، رد الفنان أكرم حسني على تشبيه الفنان شيكو له بالممثل التونسي ظافر العابدين، بعد اعتماده على إطلالة جديدة.

نشر شيكو صورة تجمعه بأكرم حسني من حفل زفاف نادر حمدي، وعلق عليها عبر حسابه بتطبيق Instagram كاتبا: “ظافر عابدين عض اكرم حسني؟؟”.

ليرد عليه حسني كاتبا: “يا راجل حرام عليك ده ظافر عابدين برقبتي”.

على صعيد آخر يستعد أكرم حسني لفيلم “العميل صفر”، مع المخرج محمد سامي، في أول أعمال الأكشن بالنسبة له، وهو من تأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبدالله.

من ناحية أخرى، ينتظر شيكو عرض أحدث أعماله مسلسل “اللعبة” ويشاركه هشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف فادي أبو السعود وأحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني، المقرر عرضها على منصة “شاهد” في 24 يناير الجاري.



