تراند اليوم : هتتصدم في شكل هنا الزاهد من غير مكياج .. مرعب !!

مازحت الممثلة هنا الزاهد جمهورها بصورة من كواليس تصويرها لأحد أعمالها، الذي تظهر ووجها كله جروح وكدمات.

نشرت هنا الزاهد الصورة عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “شكلي من غير ميك آب”.

من ناحية أخرى، تنشغل هنا الزاهد في تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، وكشف القائمين عن المسلسل عن البوستر التشويقي للعمل الذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات، وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذي من المقرر عرضه فبراير المقبل.

“حلوة الدنيا سكر” مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.



