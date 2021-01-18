تراند اليوم : رسائل سمير صبرى لنجوم الفن : شيريهان نجمة الاستعراض

وجه الفنان سمير صبرى خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى على شاشة الحياة عدد من الرسائل القصيرة لنجوم الفن والاعلام قائلاً ” ليلى مراد ” قيثارة الغناء وكمانجة النغم العربى ، ” محمد عبد المطلب ” ابو النور اللى مالوش مثيل ، ” صباح ” عشق الحياة والعمر احساس وليس سنوات ، ” وردة ” اخذت من بليغ اجمل ما لحن وهو زوجها ، ” شيريهان ” جميلة الجميلات ونجمة الاستعراض التى لا مثيل لها ، ” فاتن حمامة ” كنت اتمنى ان اظهر ولو فى مشهد واحد معاها .

وعلى جانب اخر قال الفنان سمير صبري ان عمرودياب بيعرف يخًدم على موهبته بذكاء فنى صح و يسعدنى انه عندنا عمرو دياب واحد في الوطن العربى

و انا مش بحب غير صوت عبد الحليم حافظ ، لكن بيعجبنى تامر حسنى و محمد منير وحماقي ومن السيدات شيرين .

و بيعجبنى من الفنانيين كريم عبد العزيز وهانى سلامة و امير كرارة واحمد السقا واحمد حلمى ومن الفنانات منى زكى و منة شلبى .

وكانت حلقة النجم والفنان الكبير سمير صبرى احتفالية رائعة بالتاريخ الفنى الكبير لهذا النجم والتى شهدت مداخلات هاتفية لعدد من النجوم مثل نيللى والهام شاهين ونجوى وفؤاد ، حيث اجمع الجميع على اخلاقه العالية ونبله وانه فنان شامل محب للحياة حريص على زملائه ودائم السؤال والتواصل معاهم

