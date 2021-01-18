فن ومشاهير

تراند اليوم : رسائل سمير صبرى لنجوم الفن : شيريهان نجمة الاستعراض

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اميرة محمد 0 تبليغ

وجه الفنان سمير صبرى خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى على شاشة الحياة عدد من الرسائل القصيرة لنجوم الفن والاعلام قائلاً ” ليلى مراد ” قيثارة الغناء وكمانجة النغم العربى ، ” محمد عبد المطلب ”  ابو النور اللى مالوش مثيل ، ” صباح ” عشق الحياة والعمر احساس وليس سنوات ، ” وردة ” اخذت من بليغ اجمل ما لحن وهو زوجها ، ” شيريهان ” جميلة الجميلات ونجمة الاستعراض التى لا مثيل لها ، ” فاتن حمامة ” كنت اتمنى ان اظهر ولو فى مشهد واحد معاها .

وعلى جانب اخر قال الفنان سمير صبري ان عمرودياب بيعرف يخًدم على موهبته بذكاء فنى صح و يسعدنى انه عندنا عمرو دياب  واحد في الوطن العربى

و انا مش بحب غير صوت عبد الحليم حافظ ، لكن بيعجبنى تامر حسنى و محمد منير وحماقي ومن السيدات شيرين  .

و بيعجبنى من الفنانيين كريم عبد العزيز وهانى سلامة و امير كرارة واحمد السقا واحمد حلمى ومن الفنانات منى زكى و منة شلبى .

وكانت حلقة النجم والفنان الكبير سمير صبرى احتفالية رائعة بالتاريخ الفنى الكبير لهذا النجم والتى شهدت مداخلات هاتفية لعدد من النجوم مثل نيللى والهام شاهين ونجوى وفؤاد ، حيث اجمع الجميع على اخلاقه العالية ونبله وانه فنان شامل محب للحياة حريص على زملائه ودائم السؤال والتواصل معاهم


هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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